Общество

Стратегию работы с федеральными ведомствами прорабатывают в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в режиме ВКС провёл совещание с заместителями и руководителями органов исполнительной власти региона, на котором обсудили стратегию работы с федеральными ведомствами с учетом возможностей Представительства Псковской области в Москве, сообщается в Telegram-канале Михаила Ведерникова.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«У нас достаточно много проектов и решений, которые требуют пошагового сопровождения для их эффективной реализации. Также в стадии окончательного утверждения находятся новые нацпроекты. Всё это требует детальной проработки каждого вопроса с профильными министерствами и их департаментами», - пишет губернатор.

Также он отметил, что для детальной проработки различных вопросов требуется участие профильных ведомств, совещание с которыми будет проведено 11 октября.

«Сделаем всё, чтобы по максимуму использовать все предоставляемые нашим президентом и федеральным правительством возможности. Необходимые инструменты для этого у нас есть», - подытожил Михаил Ведерников