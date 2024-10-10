Общество

Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

При хранении урожая в дачных погребах в них могут появиться опасные для жизни человека газы, образовавшиеся из-за отсутствия вентиляции или проникновения из почвы при разложении органических веществ без доступа воздуха; поэтому при спуске в хранилище нужно соблюдать меры безопасности, предупреждает «Мособлпожспас».

Ведомство рекомендует перед спуском в погреб заранее его открыть, чтобы помещение хорошо проветрилось, а также убедиться, что там нет углекислого газа или метана. При этом не следует включать светильники и зажигать свечи. После проветривания нужно поставить в ведро зажженную свечу и на веревке спустить в подвал. Если пламя коптит или свеча погасла, в хранилище нет кислорода и его необходимо дополнительно проветрить.

Специалисты также советуют при помощи подручного средства, например, метлы энергично перемешать воздух в погребе или несколько раз опустить вниз на веревке и поднять на поверхность старое одеяло или тюк соломы, пишет РИА Новости.

«Эти действия необходимы для того, чтобы газ ушел, уступив место воздуху. Если после проверки пламя свечи ровное и голубоватого оттенка, то можно спускаться в подвал, но при этом желательно, чтобы наверху находился помощник, который в случае беды вызовет спасателей», — приводит пресс-служба ведомства слова заместителя начальника территориального управления №13 «Мособлпожспас» Дмитрия Чебочкина.