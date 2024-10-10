Общество

Всемирный день яйца отмечается 11 октября

Во многих странах мира во вторую пятницу октября отмечают Всемирный день яйца — праздник всех любителей яиц, омлетов, запеканок и глазуньи.

Яйца — самый универсальный продукт питания, они популярны в кулинарии всех стран и культур, во многом благодаря тому, что их употребление может быть самым разнообразным.

История праздника такова: в 1996 году на конференции в Вене Международная яичная комиссия объявила, что праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Комиссия убеждает, что существует не меньше дюжины причин для празднования Дня яйца, и многие страны, а особенно, производители яичной продукции, с готовностью откликнулись на идею отмечать праздник яйца.

Традиционно в этот день энтузиастами праздника проводятся различные мероприятия, которые каждый год посвящены определенной теме, — семейные конкурсы на тему яиц (лучший рисунок, лучший рецепт, и т. д.), лекции и семинары на тему пользы и правильного употребления данного продукта, акции и флешмобы. А некоторые заведения общепита даже готовят к этому дню специальное меню, удивляя посетителей разнообразием блюд из яиц.

За последние десятилетия о яйцах было сказано много плохого, но недавние научные исследования показали, что совершенно не нужно избегать употребления яиц. В них содержится высокоценный легкоусвояемый белок, множество необходимых организму питательных веществ, включая основные витамины и минералы, а также антиоксиданты, которые помогают от некоторых болезней. Еще, вопреки всеобщему мнению, яйца не повышают уровень холестерина. Поэтому съедать одно яйцо в день очень даже можно, пишет calend.ru

Организаторы праздника уверены, что яйца не только являются экологически чистым источником животного белка и обладают множеством питательных преимуществ, они обладают способностью объединять людей, могут сыграть решающую роль в содействии межкультурному взаимопониманию и укреплению солидарности внутри сообществ по всему миру, поскольку присутствуют во всех кухнях мира.