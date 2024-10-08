ЖКХ

Водопровод восстанавливают в опочецкой деревне Духново

В деревне Духново Опочецкого муниципального округа начался новый этап работ по восстановлению водопровода, сообщается в Telegram-канале главы округа Юрия Ильина.

Фото: Telegram-канал Юрия Ильина

Подрядная организация «Коммунсервис» приступила к реализации проекта территориального общественного самоуправления «Возрождение» под названием «А у нас водопровод! Третий этап».

«Это значимое событие для всех жителей деревни, так как оно позволит улучшить качество питьевой воды и создать комфортные условия для проживания», - отметил глава округа.