Общество

Фестиваль «Мисс и Миссис Псков» официально откроется 12 октября

Официальное открытие фестиваля «Мисс и Миссис Псков» состоится в субботу, 12 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«В субботу в торгово-развлекательном комплексе "Акваполис" будет очень красиво, ведь именно там состоится официальное открытие 20-го сезона "Мисс Псков" конкурса "Мисс России" и 14-го сезона "Миссис Псков" конкурса "Миссис Россия"», - рассказали организаторы.

Более 50 самых красивых девушек и женщин придут в гости и поздравят полуфиналисток с получением официального статуса участницы фестиваля.

Начало мероприятия в 16:00.