Происшествия

Врач сломал лучевую кость псковичке, когда вправлял сустав

Псковичка обвиняет врача-травматолога в сокрытии перелома кости при вправлении вывиха, что вызвало последствия для здоровья. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: «МК в Пскове»

31 августа в приемный покой Псковской городской больницы псковичка обратилась с вывихом локтевого сустава, который получила после падения с самоката.

Пациентке вправили вывих локтевого сустава и наложили гипс. После трех недель восстановления девушка не почувствовала улучшений, наоборот, ей стало тяжелее двигать рукой и спать. Она обратилась за дополнительным рентгеном, по результатам которого сделали заключение о переломе лучевой кости.

Фото: страница «Невротичка Оля» «ВКонтакте»

Девушка высказывает подозрение о том, что врачи скрыли возможный перелом, заставив переждать время долгим ношением гипса. При сравнении снимков в день перелома и в день снятия гипса был обнаружен раскол головки лучевой кости. Девушку направили на обследование с возможной последующей операцией в Санкт-Петербург.

В комитете по здравоохранению Псковской области сообщили, что взяли ситуацию на особый контроль.

«В социальных сетях девушка распространяет информацию о том, что врач Псковского филиала Псковской областной клинической больницы сломал ей руку, вправляя вывих. Комитет по здравоохранению Псковской области взял данный случай на особый контроль и разберётся в ситуации», - заверили в облздраве.