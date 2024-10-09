Культура

Выставка «Что ни опера, то сказка» работает в Вечаше до 13 октября

До 13 октября включительно в Мемориальном музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше действует выставка «Что ни опера, то сказка», посвященная 180-летию со дня рождения великого композитора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Это совместный выставочный проект Псковского музея-заповедника и Российского национального музея музыки (Москва) при поддержке Минкультуры России.

Основные разделы выставки посвящены важнейшим произведениям Римского-Корсакова, жизни этих произведений на Московских сценах в период Серебряного века и эпохи модерна, а также художникам-модернистам, создававшим эскизы к постановкам опер композитора. Из богатого музейного собрания театрально-декорационной живописи для выставки отобраны эскизы декораций и костюмов к постановкам опер Римского-Корсакова, выполненные русскими художниками разных поколений.

Выставку расположена в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше (Псковская область, Плюсский район, п/о Которск, деревня Вечаша).