ЖКХ

С начала года псковские газовики отработали свыше 2000 аварийных заявок

В течение девяти месяцев 2024 года специалисты аварийно-диспетчерской службы (АДС) «Газпром газораспределение Псков» совершили более двух тысяч аварийных выездов. Чаще всего причиной вызова бригады АДС были утечки газа при эксплуатации газоиспользующего оборудования. При этом 22% вызовов оказались ложными. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром газораспределение Псков».

Среди частых причин выездов — попадание воды во внутридомовые газопроводы из-за несанкционированного подключения проточных водонагревателей. Для ликвидации аварии специалисты должны отключить газ. 25 марта по этой причине без газа временно остались 10 квартир многоквартирного жилого дома в городе Пскове.

«Проведение самовольных работ на действующем газопроводе категорически запрещено и опасно для жизни. А затраты на проведение восстановительных работ в несколько раз превышают расходы на услуги специализированной организации по установке газового водонагревателя», - отметила главный инженер - заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.