Происшествия

Псковича задержали за попытку украсть виски и продукты из магазина на улице Труда

Росгвардейцы 10 декабря задержали псковича, подозреваемого в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Около 18:00 экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте - в магазине на улице Труда - сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 23-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала бутылку виски и продукты. Общая сумма ущерба составила 3 418 рублей.

По данному факту проводится проверка.