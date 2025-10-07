Происшествия

Мужчина с белыми усами пропал в новоржевской деревне Ругодево

65-летний Евгений Васильев пропал в деревне Ругодево Новоржевского района. С 9 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, короткие седые волосы, белые усы. Был одет, предположительно, в темную-синюю куртку с капюшоном, темную футболку, черные штаны и темные сапоги.

Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, просят обращаться по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.