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Фотограф заснял редчайшего трехрогого оленя

Фотограф-любитель случайно заснял трехрогого оленя в штате Мичиган, сообщает The Washington Post.

Источник: аккаунт KMBC‏, соцсеть Twitter

Как пишет Московский Комсомолец, 75-летний мужчина отправился в лес, чтобы выгулять свою собаку. Он часто носит с собой фотоаппарат, чтобы снимать диких животных, которые в обилии водятся в окрестностях дома. Мужчина увидел оленя, и сфотографировал его, не сразу поняв, что у него три рога. Лишь когда мужчина вернулся домой и отсмотрел снимки, то заметил это. После этого мужчина связался с журналистами и сообщил им о находке.

Ученые считают, что трехрогий олень - это один случай на миллион. Или еще реже. Причиной появления третьего рога могло его вырастание, когда предыдущие еще не были сброшены. Олени сбрасывают рога ранней весной, к началу зимы у них отрастают новые.