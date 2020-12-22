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Глава «Роскосмоса» анонсировал пилотируемый полет россиян к Луне

Россия отправит корабль с космонавтами на облет Луны в 2028 году, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«В 2028 году мы должны отправить экипаж на облет Луны, в 2030 году должны посадить наш экипаж на Луну», - цитирует его «Интерфакс».

В мае Рогозин сообщил, что Россия планирует провести высадку космонавтов на Луну после 2028 года, когда начнутся испытания сверхтяжелой лунной ракеты.

Ранее он сообщал, что к 2030 году Россия планирует высадить человека на Луну.

Скончавшийся в мае от коронавируса генконструктор «Энергии» Евгений Микрин сообщал, что первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на начало 2030-х годов. По его данным, строительство лунной базы планировалось начать в конце 2020-х годов. Согласно представленной им «дорожной карте» Лунной программы, первая экспедиция должна продлиться две недели.