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Россиянам запретили брать на пляж животных

C 1 января в России запретили гражданам брать с собой на пляж животных, кроме собак-поводырей, следует из единых требований к обеспечению безопасности отдыхающих на пляжах в России, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации

Также посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также «допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся», пишет РИА Новости. Кроме того, нельзя купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, а также заплывать за буйки, срывать их или притапливать.

«На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания», - говорится в документе.

Устанавливаются также обязательные требования к владельцам пляжей. Так, с 1 июля 2021 года их обязали проводить водолазное обследование дна пляжа в границах заплыва, обеспечивать создание и работу спасательных постов на весь период эксплуатации пляжей и сообщать в экстренные службы о ЧС.