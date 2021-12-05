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В России предложили штрафовать за импорт рекомендованных ВОЗ лекарств

29.04.2022 09:15|ПсковКомментариев: 0

В России могут начать штрафовать за ввоз и реализацию иностранных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ, но не прошли регистрацию в РФ. 17 мая Госдума может принять соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса РФ об административных правонарушениях».

Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Если эту норму будут нарушать граждане, то им будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей. Индивидуальным предпринимателям — от 150 до 600 тыс. рублей или им будет вынесено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам штраф будет грозить от 2 до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, пишет газета «Известия».

Эту информацию подтвердили в профильном комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Смысл этой инициативы простой. В России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств. Она себя хорошо зарекомендовала. Нормы и требования к таким лекарствам четко прописаны и жестко соблюдаются контролирующими структурами. Поэтому мы не должны рассчитывать на чей-то международный опыт, пусть у нас поучатся», — заявил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

По его словам, иностранные производители медикаментов должны выполнять требования российского законодательства. Государство в том числе будет этого добиваться мерами принуждения через такие поправки в КоАП, подчеркнул парламентарий.

Теги: #лекарства #здравоохранение
Источник: Псковская Лента Новостей
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