В России и мире

Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.

Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки, пишет РИА Новости.

Соглашение, помимо этого, предусматривает:

вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный;

разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени;

суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы;

для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики;

наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырех сторон;

военное сопровождение не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние;

суда, направляющиеся в порты, будут досматривать на наличие оружия инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра;

в портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины;

урегулированием возможных инцидентов также будет заниматься Совместный координационный центр.

Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.

В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.