Россия подписала продуктовую сделку с ООН и Турцией

Россия подписала документы о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии вывозу украинского зерна.
Министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что документ предполагает подключение ООН к работе по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России на мировые рынки, пишет РИА Новости.
Соглашение, помимо этого, предусматривает:
- вывоз украинского зерна по Черному морю будет происходить из трех портов — Одесса, Черноморск и Южный;
- разминирование в украинских территориальных водах проводиться не будет, так как на это потребуется слишком много времени;
- суда с зерном будут выходить из Черного моря по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы;
- для проверки безопасности маршрутов стороны смогут направлять минные тральщики;
- наблюдать за процессом будет координационный центр под эгидой ООН, который оперативно создадут в Стамбуле с участием всех четырех сторон;
- военное сопровождение не предполагается — боевым кораблям, самолетам и беспилотникам запретят приближаться к судам на оговоренное расстояние;
- суда, направляющиеся в порты, будут досматривать на наличие оружия инспекционные группы под контролем Совместного координационного центра;
- в портах за погрузкой зерна будут наблюдать представители ООН, Турции и Украины;
- урегулированием возможных инцидентов также будет заниматься Совместный координационный центр.
Сделка будет действовать 120 дней, затем возможно продление.
В церемонии участвовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерреш. От российской стороны документы подписал министр обороны Сергей Шойгу.