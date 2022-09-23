В России и мире

Власти Крыма предложили запретить военнообязанным покидать Россию

Гражданам России, которые состоят или должны состоять на воинском учёте, стоит запретить выезд из страны в период мобилизации или в военное время. Такое мнение в своём Telegram-канале выразил глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

«Установить чёткий запрет на выезд гражданина РФ, состоящего или обязанного состоять на воинском учёте, за пределы РФ в период общей или частичной мобилизации, либо в военное время без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти», - написал Владимир Константинов.

Крымский парламент уже прорабатывает вопрос возможности внесения этих правок в федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября.