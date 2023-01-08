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Эстония потребовала сократить штат посольства России с 1 февраля

Эстония потребовала сократить штат посольства России в Таллине с 1 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел республики.

«Эстония оповестила сегодня посла Российской Федерации о решении, согласно которому Россия должна сократить количество сотрудников в посольстве в Таллинне к 1 февраля 2023 года. Цель решения – достичь паритета в количестве должностей в посольстве, что значит, что количество должностей в представительствах России и Эстонии, работающих в столицах, будет доведено до равного размера», - говорится в сообщении.

Согласно решению Россия должна сократить количество сотрудников посольства до восьми дипломатов и до пятнадцати административных, технических и обслуживающих работников.