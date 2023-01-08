В России и мире

Кабмин разрешил открыть генконсульство Белоруссии в Петербурге

Правительство РФ одобрило предложение об открытии в Санкт-Петербурге генконсульства Белоруссии. Распоряжение кабмина опубликовано 14 января.

Консульский округ, помимо Санкт-Петербурга и Ленобласти, будет включать в себя территории Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Ненецкого автономного округа.

МИД России поручено оформить достигнутую договоренность с Белоруссией, а властям Санкт-Петербурга рекомендовано выделить для белорусского генконсульства служебные и жилые помещения «на условиях аренды или приобретения Республикой Беларусь в собственность, осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство» и решить другие организационные вопросы, пишет ТАСС.

В конце декабря в МИД Белоруссии сообщали, что Минск планирует открыть в России генконсульства в Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Сейчас в этих городах, а также в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Смоленске, Уфе, Нижнем Новгороде и Владивостоке, работают отделения посольства Белоруссии.