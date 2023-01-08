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Состояние госпитализированного телеведущего Николая Сванидзе остаётся тяжёлым

Состояние журналиста Николая Сванидзе, которого госпитализировали в Москве с отёком лёгких, остаётся по-прежнему тяжелым.

Телеведущий пришел в сознание, но остается на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Динамика выздоровления стабильная, несмотря на наличие достаточно серьезных проблем со здоровьем и хронических заболеваний, сообщает Telegram-канал 112.

Напомним, Николай Сванидзе — российский журналист и общественный деятель, ведущий ряда программ на российском телевидении и радио. Преподаватель Московского института телевидения и радиовещания «Останкино». Член бюро Союза журналистов Москвы. Член Общественной палаты Российской Федерации.