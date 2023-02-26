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Песков о новой волне частичной мобилизации: Этот вопрос не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль уже неоднократно говорил - новая волна мобилизации не обсуждается.

Об этом он упомянул на фоне сообщений о начале выдачи повесток в некоторых регионах. Песков отметил, что это является постоянной работой военкоматов. По всем деталям для разъяснения нужно обращаться непосредственно к ним или в Министерство обороны, пишет FlashNord.

Ранее жителям Воронежской области начали приходить повестки, на что власти региона сообщили, что единственная цель мероприятия — актуализация данных воинского учета.