Росатом вывел на новый уровень подготовку кадров для атомной отрасли

Росатом вывел на принципиально новый уровень подготовку кадров для мировой атомной отрасли. Об этом говорится в поздравлении генерального директора госкорпорации Алексея Лихачева ко Дню работника атомной промышленности, пишет ТАСС.

«Мы занимаемся воспитанием нового поколения научной элиты, создаем современные научные и образовательные пространства. На принципиально новый уровень вывели подготовку кадров для мировой атомной отрасли. Создали глобальный центр международного ядерного образования "Обнинск тех". Его инфраструктура позволит объединять на различных мероприятиях - научных, образовательных, молодежных - одновременно до 10 000 человек», - говорится в поздравлении.