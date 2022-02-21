Сцена / Концерты

Концерт памяти подвига 6 роты состоялся в Пскове. ФОТО

Концерт, посвященный 22 годовщине со дня гибели военнослужащих 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка состоялся в Псковской филармонии сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На сцену вышел Губернаторский симфонический оркестр Псковской области.

Открыл концерт романс Георгия Свиридова из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Дирижировал Вячеслав Рачеев.

Напомним, 1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысяч членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 68 солдат и офицеров награждены Орденами Мужества, 63 из них – посмертно.