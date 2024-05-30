Сцена / Концерты

Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится сегодня в Пскове

Фестиваль любимых песен «Гуляй, душа!» состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии сегодня, 24 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

«Это не просто концерт! Это настоящий праздник души, где встречаются близкие по духу люди. Это вечер, наполненный любимыми песнями. Звездный состав любимых исполнителей на одной сцене!» - отметили в БКЗ.

Для псковской аудитории выступят лауреаты премии «Шансон года» и другие артисты: Александр Добронравов, Евгений Кемеровский, Алла Рид, Алексей Петрухин, Афина, Артём Демин.

Начало в 19.00.