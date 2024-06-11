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Александр Робин возглавит Театрально-концертную дирекцию Псковской области

Начальник отдела специальных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин станет директором ТКД. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Состоялся конкурс на замещение должности директора ТКД, в нем принимали участие два кандидата. По итогу на пост директора будет назначен Александр Робин.

Напомним, с мая 2015 года по июнь 2018 года Театрально-концертной дирекций Псковской области руководил кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РФ, худрук Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев. С 2018 года по апрель 2021 года - Ольга Тимофеева, на сегодняшний день вице-губернатор Псковской области. В настоящее время исполняет обязанности генерального директора Театрально-концертной дирекции Татьяна Мартынова.