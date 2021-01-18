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Псковский драмтеатр включил в репертуар января «Пиковую даму»

Изменилась январская афиша Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Из-за обязательной самоизоляции людей старше 65 лет театр вынужден заменить два моноспектакля на малой сцене – новую программу народного артиста России Владимира Свекольникова «И смех, и грех» и поэтический вечер Нины Семеновой «Цветаева и саксофон».

28 и 29 января будет показан спектакль «Пиковая дама» в постановке Юрия Печенежского. 30 января зрителей снова приглашают на «Метель» (режиссер Алессандра Джунтини), а 31 января – на «Ионыча» (режиссер Василий Сенин).

«Дорогие зрители, надеемся на ваше понимание и ждем вас на нашем спектакле "Очень громкая премьера" уже 19 января», - пригласили в театре.