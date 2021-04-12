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Псковский драмтеатр и Александринка представят совместный спектакль ко дню рождения Пушкина

Премьера совместного спектакля мэтров псковской сцены и корифеев Александринского театра состоится на сцене Псковского академического театра драмы именни А. С. Пушкина в июне. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, над постановкой работает молодой режиссер «Александринки» Алексей Демидчик.

«Мне предложили поработать с заслуженными, почитаемыми артистами Псковского театра драмы и нашего театра, сделать совместный спектакль. То, что молодой режиссер работает с такими мэтрами, перекидывает мостик между поколениями. И, конечно же, это мостик и между нашими театрами», – поделился Алексей Демидчик.

Спектакль будет выстраиваться вокруг драматургической основы – «Маленьких трагедий» Пушкина, но вокруг этой линии при помощи других произведений поэта будет формироваться дополнительный сюжет, который придаст спектаклю смысловой объем, рассказали в пресс-службе.

«Я хочу выдержать баланс между литературной программой и драматургической основой: все-таки это будет спектакль, а не чтецкая программа, – пояснил режиссер. – Мне интересно поэкспериментировать: как формат чтецкого театра, литературного вечера может совмещаться с драматургическим началом. Подать этот традиционный формат по-новому – задача не из простых».

В Псковском театре драмы накануне прошла встреча режиссера с артистами, занятыми в спектакле, – это народный артист России Владимир Свекольников, заслуженный артист России Сергей Попков, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Псковской области Виктор Яковлев, заслуженная артистка России Надежда Чепайкина.

Премьера спектакля состоится на большой сцене Псковского театра драмы в июне и будет приурочена ко дню рождения Пушкина. После показ спектакля пройдет и на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге.