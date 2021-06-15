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Сцена / Спектакли

Псковский театр драмы опубликовал афишу на октябрь

07.09.2021 10:41|ПсковКомментариев: 0

Опубликована афиша Псковского драмтеатра на октябрь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

В следующем месяце Псковский драмтеатр приготовил зрителям сразу три премьеры на нескольких театральных площадках – «Пленные духи» на большой сцене, «Сережа очень тупой» на малой сцене и бэби-спектакль «Слон и птичка» в «Маленьком театре». Кроме премьерных в октябрьскую афишу вошли разнообразные спектакли текущего репертуара.

«Пленные духи» – ироничная комедия, почти анекдот о первой встрече Александра Блока и Любови Менделеевой по пьесе братьев Пресняковых. Премьера спектакля состоится 9, 10 и 27 октября на большой сцене.

Спектакль «Сережа очень тупой» по пьесе одного из самых репертуарных драматургов страны Дмитрия Данилова представит зрителям художественный руководитель театра Дмитрий Месхиев 29 октября. Жанр спектакля театр определил как «демографическая комедия», что бы это ни значило.

Детский репертуар театра пополнит спектакль «Слон и птичка» Анастасии Момот. Спектакль предназначен для детей младшего школьного возраста (от 6 до 10 лет).

Из недавних новинок в афише октября – спектакль-кабаре в постановке Дмитрия Месхиева «Постой, паровоз!» (6, 7, 16 и 23 октября) и премьеры прошлого сезона: «Смерть Тарелкина» (15 октября), «Бессонница» (3 октября), «Дни Победы» (21 октября) и бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» (2, 10, 24 октября). Не все успели увидеть легендарный моноспектакль народного артиста России, ведущего актера Александринского театра Игоря Волкова «Веселенькое кладбище», такая возможность представится 6 и 7 октября.

Также в репертуар вошли любимые зрителями комедии «Позвольте вам выйти вон!» (1 октября), «Соседи» (12, 13 октября), «Очень громкая премьера» (19 и 20 октября). Значительную часть афиши составляют постановки по классике: пушкинская «Метель» (2 октября), «Ионыч» Чехова (16 октября), «Таланты и поклонники» Островского (17 октября), гоголевский «Ревизор» (22 октября), «Отелло» Шекспира (24 октября).

Билеты на октябрь уже в продаже. Касса театра работает ежедневно с 9.30 до 21.00. Продажа билетов на официальном сайте театра осуществляется круглосуточно.

Теги: #театр #афиша #театр драмы
Источник: Псковская Лента Новостей
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