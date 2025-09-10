Сцена / Спектакли

Трагикомедию «Папа» покажут сегодня в псковской филармонии

Показ трагикомедии по пьесе известного французского драматурга Флориана Зеллера «Папа» состоится в большом концертном зале Псковской областной филармонии 24 сентября в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей в филармонии.

Главный герой спектакля — 80-летний Андрэ, когда-то танцовщик, который живет в Париже со своей дочерью Анной и ее мужем Антуаном. История рассказывает о семье, пытающейся осознать происходящие с Андрэ изменения — потерю контроля над разумом и размытие грани между реальностью и фантазией. Спектакль поднимает важные вопросы о семье, памяти и человеческом сознании.

В постановке задействованы актеры: Сергей Маковецкий, Мария Рыщенкова, Дмитрий Гизбрехт, Олег Ребров, Евгения Крегжде, Дарья Урсуляк, Надежда Лумпова, Иван Бровин. Режиссер — Владимир Бельдиян.

Пьеса отмечена престижной французской театральной премией Мольера (2014) и успешно ставится на сценах по всему миру.

Продолжительность спектакля — 1 час 40 минут.