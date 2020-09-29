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Псковская область занимает 71-е место в России по доступности покупки автомобилей

Псковская область занимает 71-е место среди регионов России по доступности покупки автомобилей. Это следует из рейтинга РИА Новости.

Так, доля семей в регионе, которые могут купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (0,55 млн рублей) - 14,4%, новый автомобиль средней стоимости (1,4 млн рублей) - 4%, новый автомобиль премиум-класса (5,5 млн рублей) — 0,3%.

Высокая доля семей, имеющих возможность купить в кредит и содержать автомобиль, в Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Магаданской области, Москве, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Сахалинской области, Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге, Камчатском крае и Республике Саха (Якутия).

Отмечается, что примерно каждая четвертая российская семья может позволить себе купить новую недорогую машину за 550 тысяч рублей, а среднюю по стоимости машину могут приобрести лишь 12% семей, при этом лидером рейтинга стали северные регионы, а наименьшие шансы на покупку новых автомобилей оказались у жителей Северного Кавказа.

Невысокая доступность автомобилей в регионах, занимающих нижние позиции в рейтинге, которые в основном представлены национальными республиками, во многом объясняется двумя факторами. С одной стороны, в таких регионах традиционно большой средний состав семей, что предопределяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, пишет издание.

С другой стороны, в экономически слабых регионах наблюдаются невысокие зарплаты и зачастую высокая безработица, поэтому среднесемейные доходы от трудовой деятельности здесь невысоки.