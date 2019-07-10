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АвтоМир / Дороги

Для всех желающих проходит конкурс на лучшее фото отремонтированной дороги в Псковской области

02.08.2019 22:28|ПсковКомментариев: 0

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области объявил конкурс на лучшую фотографию по теме: «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, конкурс проводится со 2 августа по 16 октября, в социальной сети «Instagram».

«К участию приглашаются все желающие.На конкурс можно присылать изображения только тех объектов, ремонт которых был выполнен в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - отметили в ведомстве.

В списке 23 участка дорог регионального значения, а также автомобильные дороги в муниципальных образованиях: в Пскове - 7 объектов, в Псковском районе - 4, в Острове - 5, в Печорском районе - 3, в Палкинском районе - 2. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Конкурс пройдет в два этапа. В первом туре (с 2 августа по 15 сентября) участники должны разместить в личном аккаунте социальной сети фотографии, отвечающие вышеуказанным требованиям. Также обязательно указать в теме сообщения пометку «фотоконкурс», использовать тег #регион60бкад и отметить в публикации аккаунт профильного комитета @transportpskov.

В одном посте можно разместить только одну фотографию, серии фото в одной публикации не принимаются. Обязательно должно быть указано, кто автор фотографии и краткая информация с указанием адреса или геолокации. Допускается минимальная обработка фотографии (кадрирование, коррекция контраста и цвета, виньетирование), за исключением ретуши, фотомонтажа и использования подписей, рамок и символов, нанесенных на изображение.

По итогам первого тура комиссией организационного комитета путем голосования будут отобраны 10 лучших фотографий, которые будут размещены в официальном аккаунте конкурса для пользовательского голосования. Критериями, по которым будут отобраны фотографии: соответствие теме конкурса, общее восприятие, художественный уровень произведения, оригинальность идеи и содержание работы, а также техническое качество изображения.

Второй тур конкурса будет проведен с 15 по 30 сентября. Итоги конкурса и результаты будут оглашены не позднее 15 октября. Награждение победителей конкурса запланировано на 16 октября.

Отметим, что финалисты обязаны будут по запросу предоставить организаторам конкурса фотоизображения в исходном качестве для подготовки фотовыставки.

Теги: #ремонт дорог #администрация Псковской области #фото #ремонт #Комитет по транспорту и дорожному хозяйству
Источник: Псковская Лента Новостей
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