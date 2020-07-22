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В середине августа начнут асфальтировать перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове

Ориентировочно в середине августа подрядная организация приступит к асфальтированию дороги на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в среду, 22 июля, проконтролировал ход реконструкции на пересечении улиц Индустриальной и Инженерной в Пскове. Его также сопровождали председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин и глава администрации города Пскова Александр Братчиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.

На участке завершены работы по переустройству наружных сетей электроэнергии, а также водо- и теплоснабжения. В настоящее время ведутся земляные работы. На участке трудятся около 50 специалистов и 17 единиц техники.

Ремонт на объекте ведется с небольшим отставанием от графика, сообщил подрядчик. По его словам, это произошло из-за расторжения договора с субподрядной организацией.

В свою очередь Александр Братчиков отметил, что компания старательно пытается нагнать график. Вместе с тем глава городской администрации обратил внимание, что остается большой объем предстоящих работ по организации на участке кругового движения.

Василий Осипов подчеркнул, что все основные работы на объекте должны быть проведены к началу октября. «К этому времени должно быть открыто полноценное движение по проезжей части и тротуарам», - отметил вице-губернатор и поручил подрядчику наращивать темпы работ для ликвидации отставания.

Напомним, ремонт на участке улиц Инженерной и Индустриальной проводится в за счет средств консолидированного бюджета в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», входящего в состав нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общий объем финансирования составляет порядка 113 млн рублей.