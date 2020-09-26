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Ремонт площади Героев-десантников и улицы Кузнецкой проведут в Пскове до конца года

Управление городского хозяйства заказало ремонт площади Героев-десантников и улицы Кузнецкой в Пскове. Об этом сообщается в документах на сайте госзакупок.

Протяженность участка площади - 200 метров, ширина проезжей части – 16 метров. Планируется заменить 244 метра бордюрного камня.

На улице Кузнецкой (от площади Героев-десантников до площади Победы) ремонту подлежит участок 320 метров, ширина проезжей части - 14 метров. Регулируется положение 12 крышек люков, заменяются 350 метров бордюрного камня.

Заданием предусмотрены ремонт тротуара, восстановление зеленой зоны, нанесение разметки. Асфальтобетонное покрытие будет укладываться с применением геосетки.

Окончание ремонтных работ - 15 декабря 2020 года. Торги проведут 7 октября.

Начальная цена контракта - 22 млн 632 тыс. 882,40 рубля.