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Долгожданный асфальт возле лицея на Сиреневом бульваре в Пскове обещают положить до 25 декабря

В комитет по строительству и ЖКХ Псковской области обратилась жительница областного центра с жалобой на отсутствие асфальтового покрытия возле социально-экономического лицея № 21 на Сиреневом бульваре. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ведомства.



Фото: jkhpskov, Instagram

По информации муниципальных властей, поступившей в адрес комитета, работы по ремонту асфальтобетонного покрытия у дома №15 на Сиреневом бульваре были временно приостановлены из-за недостаточного количества материала.

«В настоящее время работы возобновлены. Ориентировочный срок окончания работ 25 декабря 2020 года. За просрочку обязательств по исполнению контракта администрацией города Пскова к подрядной организации будут применены штрафные санкции. Вопрос остается на контроле», - рассказали в региональном комитете по строительству и ЖКХ.