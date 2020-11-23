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«Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации за 23,9 млн рублей

«Псковавтодор» заказал восемь комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена аукциона - 23 млн 985 тыс. 482,16 рублей. Аукцион проведут 16 декабря.

В техническом задании указано больше 50 необходимых технических характеристик. Комплексы должны обеспечивать измерение скорости движения транспортных средств от 1 до 300 км в час.

Пределы допускаемой погрешности не более ± 1 км/ч при скорости движения в диапазоне скоростей до 100 км/ч включительно; не более ± 2км\ч при скорости движения ТС в диапазоне скоростей от 100 км/ч и до 300 км\ч включительно. Межповерочный интервал не менее 24 месяцев. Комплекс должен фиксировать нарушения ПДД в автоматическом режиме, в том числе при полном отсутствии освещения в месте установки в ночное время. Должна быть обеспечена возможность функционирования в передвижном режиме.