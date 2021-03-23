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Денис Иванов предлагает не менять режим работы светофора на Инженерной - Индустриальной

Депутат Псковской городской Думы Денис Иванов не видит необходимости в изменении режима работы светофора на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, свое мнение на тот счет он высказал 23 марта на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, где был рассмотрен вопрос о режиме работы светофорного объекта.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков спросил, есть ли у кого-то жалобы по режиму работы светофора. Вопросы были только у представителей «Убитых дорог» - почему все транспортные светофоры загораются одновременно, даже если дорогу переходит один пешеход.

«Зачем там придумывать что-то?», - спросил депутат Денис Иванов, в чей округ входит перекресток. По его словам, сейчас «все работает идеально».