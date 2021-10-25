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Тротуары и парковку отремонтировали на улице Инженерной в Пскове

На этой неделе пройдет приемка отремонтированных тротуаров и парковки на улице Инженерной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской областной Думе Денис Иванов.

Речь идет о дворе у дома №14. На этой неделе планируется официальная сдача объекта.

Кроме того, завершается ремонт улицы Инженерной. Асфальт на проезжей части уже уложили, отметил депутат.

«Сейчас идет благоустройство пешеходной дорожки. Если посмотреть, то это одна из самых длинных дорожек, считай, от областного ГИБДД до улицы Вокзальной. Теперь с идеальным асфальтом», - добавил депутат.