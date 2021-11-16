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Количество раненых в ДТП с начала года в Пскове снизилось на 14,3%

Количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях с начала года в Пскове снизилось на 14,3%. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД УМВД России по городу Пскову, с начала текущего года зарегистрировано 142 дорожно-транспортных происшествия (в прошлом году за 10 месяцев -153; -19,8%), в которых 3 человека погибли (в прошлом году -4; -25%) и 186 (в прошлом году 217; -14,3%) человек получили ранения различной степени тяжести.

За истекший период 2021 года на территории областного центра зарегистрировано 14 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения, в результате которых 1 человек погиб и 21 человек получил ранения различной степени тяжести. За 10 месяцев 2020 года было 16 ДТП, в которых погиб 1 человек, ранено - 22.

По вине водителей транспортных средств зарегистрировано 83,8% всех ДТП. За данный период зарегистрировано 119 ДТП (в прошлом году за 10 месяцев - 159; -25,2%), в которых 2 (в прошлом году за 10 месяцев -4) человека погибли и 163 (за 10 месяцев 2020 года -199; -18,1%) человека получили ранения различной степени тяжести. По вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 18 человек пострадали. В прошлом году за аналогичный период было 16 таких происшествий, погиб 1 и ранены 21.

Наиболее распространенные причины совершения ДТП по вине водителей: несоблюдение очередности проезда перекрестков; несоответствие скорости конкретным условиям; нарушение правил проезда пешеходных переходов, нарушение требований сигналов светофора. По причине несоблюдения очередности проезда перекрестков зарегистрировано 26 ДТП, в которых 1 человек погиб и 43 человек получили ранения, удельный вес 21,8%. Из-за нарушений правил проезда пешеходных переходов зарегистрировано 23 ДТП, в которых 24 человек получили ранения. По причине проезда на запрещающий сигнал светофора в городе Пскове зарегистрировано 7 ДТП, в котором пострадали 9 человек.