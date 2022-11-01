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Двор дома №31 на улице Красноармейской благоустроят в Пскове

Дворовую территорию многоквартирного дома №31 на улице Красноармейской благоустроят в Пскове. Об этом говорится в документах в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт и устройство покрытий проездов и парковок из асфальтобетонной смеси, ремонт покрытия тротуаров, регулирование высотного положения крышек колодцев, защиту сетей, установку бортовых камней, устройство газонов.

Отдельно отмечается, что при производстве работ вблизи деревьев подрядчик должен будет при необходимости защитить их от механических повреждений.

Благоустройство необходимо выполнить до 30 ноября.

Начальная цена контракта - 5 млн 274 тысяч 697 рублей. Источник финансирования - бюджет Пскова за счет средств региона и местного бюджета на 2022 год в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Заказчик работ - управление городского хозяйства администрации города Пскова. Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 10 ноября.