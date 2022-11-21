Круглосуточная уборка снега ведётся в Пскове. ВИДЕО

Круглосуточная уборка снега ведётся в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ООО «СитиИнвестГрупп».
Видео здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»
«Работы по очистке улично-дорожной сети города ведутся 24/7», - рассказали в компании.
Ранее сообщалось, что сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» (4 бригады по 5 человек) круглосуточно задействованы в уборке снега в Пскове.
Там, где недостаточно места для техники, снег убирают в ручном режиме.
ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.
Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов: