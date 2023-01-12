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АвтоМир / Дороги

Уборка снега и ямочные ремонты продолжаются на улицах Пскова

13.01.2023 10:40|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» продолжают очистку улиц города Пскова от снега и по необходимости проводят на дорогах текущий ямочный ремонт. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в компании. 

Фото здесь и далее: ООО «СитиИнвестГрупп»

Ежедневно сотрудники компании проводят в городе очистку улиц от снега. В местах, где не может пройти техника, снег убирают в ручном режиме. 

По необходимости дорожные рабочие ведут на улицах города текущий ямочный ремонт. 

ООО «СитиИнвестГрупп» призывает жителей города Пскова давать обратную связь для быстрого реагирования и устранения недостатков на улично-дорожной сети города. Свои замечания и предложения можно оставлять в группе.

Напомним, организация отвечает за содержание следующих районов:

  • Завеличье,
  • Запсковье,
  • Любятово,
  • Овсище. 
Теги: #уборка снега #СитиИнвестГрупп
Источник: Псковская Лента Новостей
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