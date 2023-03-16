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Снятую с Ольгинского моста гидроизоляцию убирают рабочие и техника. ВИДЕО

С частично перекрытого на ремонт Ольгинского моста в Пскове рабочие с использованием техники убирают снятую гидроизоляцию.

Накануне на всем протяжении моста высились горы демонтированного покрытия с торчащей арматурой. На кадрах снятого сегодня на мосту видео экскаватор загружает остатки дорожной одежды в кузов грузовика, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ольгинский мост — старейшая в Пскове переправа через реку Великую — наполовину закрыт для автомобилей и пешеходов с 15 марта. Движение в обе стороны осуществляется по двум оставшимся полосам.

О предстоящем ремонте стоимостью 90 млн рублей 2 марта объявил глава города Борис Елкин. Он сообщил, что на мосту появится сверхпрочный литой асфальтобетон.

По словам представителя подрядчика подготовительные работы на перекрытой половине продлятся приблизительно до 1 апреля. С установлением стабильных плюсовых температур рабочие приступят к восстановлению выравнивающего слоя бетона, устройству новой гидрозоляции и укладке в два слоя литого асфальта.

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Ограничение движения продлится до 3 июля. До майских праздников подрядчик планирует привести в порядок половину моста со стороны Троицкого собора, затем движение переместится на отремонтированный участок для проведения работ на второй части переправы.

«Будут произведены следующие виды работ: не только замена асфальтобетонного покрытия, будет и полноценная разборка защитного слоя, гидроизоляции мостового полотна, - перечислил Борис Елкин в эфире программы «Кузница» на «ПЛН FM» (102.6 FM) - Также вскрытие покажет, какой выравнивающий слой на плите пролётного строения, заложим объёмы по его ремонту. Следующий этап - полное восстановление дорожной одежды: выравнивающий слой, нанесение новой гидроизоляции, устройство защитного слоя из литого асфальтобетона, нанесение обычного слоя асфальтобетона и устройство разметки».