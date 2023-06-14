←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Дороги 14.06.2023 12:190 Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове 14.06.2023 17:100 Проблема парковок во дворах — есть ли решение? 14.06.2023 16:400 Начался ремонт псковского «Пентагона» 14.06.2023 12:190 Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове 13.06.2023 16:500 Движение автотранспорта ограничили на улице Печорской в Пскове 12.06.2023 16:430 «ГорДозор»: Перекрытый город. ВИДЕО
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Проблема парковок во дворах — есть ли решение?

14.06.2023 17:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему парковок во дворах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Проблема парковочных пространств остается актуальной для псковских дворов. Многие микрорайоны в Пскове строились в 80-е годы, тогда на пару подъездов многоквартирного дома приходилось по одному автомобилю. Поэтому на парковку во дворах мест практически не планировали. Со временем ситуация изменилась, люди начали активнее приобретать автомобили. Естественно, парковочных мест сейчас катастрофически не хватает, и эта проблема влечет за собой множество других.

По идее, для стоянки можно использовать гаражи, но их в городе не хватает для всех желающих. Платные парковки тоже есть не везде, а там, где они есть, псковичи не торопятся платить за парковочные места. В результате - горожане часто оставляют автомобили на зеленых зонах, вплотную к подъездам или детским площадкам. При этом автохлам, местами сросшийся с асфальтом, годами загромождает придворовые территории и только усугубляет проблему нехватки парковочных мест.

Реально ли навести порядок с парковкой в псковских дворах? Что для этого необходимо? Помогут ли штрафы за парковку на зеленой зоне и борьба с автохламом во дворах? Нужно ли изменить нормативы застройки, чтобы во дворах заранее проектировали необходимое количество парковочных мест? Или есть возможность перезонировать уже существующие дворы, сделав в них больше парковочных мест? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

С точки зрения градостроения, существует два способа решения проблемы нехватки парковочных мест, объясняет бывший главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Более легкий путь — реконструкция дворов под необходимое количество парковочных мест, а более сложный — строительство подземных парковок или гаражей.

«Дело в том, что градостроительные решения есть всегда. Другое дело, бывают и легко-решаемые, бывают и трудно-решаемые. Если легко-решаемые, то это, конечно же, парковочные места. Нужно реконструировать дворы, выделять места и подходить к этому, как всегда, точно, скрупулезно просчитывать каждую ситуацию. Это легкое решение. А сложное решение это, конечно же, парковки в подземных частях дома, может быть, строительство парковочных мест в каких-то гаражах. Вот это более сложные решения. Поэтому тут нужно всегда смотреть штучно, каждый раз применительно к той или иной градостроительной ситуации».

По словам депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, в новостройках уже решена проблема нехватки парковочных мест новыми градостроительными нормами: 90 мест на 100 квартир. Более того, он рассказал, какими тремя способами можно решить нехватку парковочных мест в старом жилом фонде.

«Действительно, проблема есть с парковочными местами. Она была создана градостроительными нормами проектирования еще в советское время. Норма парковочных мест была следующая - 21 парковочное место на 100 квартир. И так как благосостояние людей растет, количество машин возрастает, и возникает необходимость в большем количестве парковочных мест. Каким образом ее решить? С точки зрения законодателя, ее уже решили при строительстве новых домов. У нас 90 парковочных мест должны делать застройщики на 100 квартир. В старом фонде, который уже построен, есть несколько способов решения данного вопроса. Первое - это поделить парковочные места и через общее собрание сказать: "Здесь у нас будет столько парковочных мест". Сделать за свой счет. Либо за счет уменьшения зеленой зоны, либо крошкой, либо асфальтом. Это первый путь. Второй путь через программу "Городская среда". Надо заявиться, создать эскиз реконструкции своей дворовой территории и подать заявку в "Городскую среду". Там есть очередь. Финансирование данного мероприятия будет идти из федерального и регионального бюджета. Путь третий. Через создание ТОС. Сделать ТОС в своем дворе и также заявиться на участие в грантах, выиграть грант и сделать парковочные места. Грант у нас разыгрывается как в рамках муниципалитета, так и в рамках региона».

Также Григорий Стороненков поделился опытом решения проблемы нехватки парковочных мест в своем округе.

«Как решается у нас в округе? У нас в 2014 году был создан проект планировки части округа, где мы уже заложили количество парковочных мест, еще в то время. 68 парковочных мест на 100 квартир. И у нас уже с 2014 года все застройщики ориентируются на эту норму. Потом была изменена норма и на муниципальном уровне, и на региональном уровне. А все остальные дворы, которые нуждались в реконструкции, мы подали заявку в "Городскую среду", и 19 дворов с того времени сделали, увеличив количество парковочных мест во дворах. Некоторые дворы не захотели участвовать в городской среде. Сейчас созданы ТОСы, и они также работают над этим вопросом».

Около пяти лет назад был увеличен норматив количества парковочных мест на одну квартиру, таким образом улучшается ситуация с новостройками, утверждает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-сити менеджер Пскова Александр Братчиков.

«Проблема очень актуальна, проблема уже давно известна. Раньше был норматив при сдаче домов на одну квартиру порядка 0,25 парковочных места, потом в 2018-2019 годах совместно с Евгением Шапкиным, это главный архитектор Псковской области, мы прорабатываем вопрос по поводу увеличения количества парковочных мест на одну квартиру. И, соответственно, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников вошел в нашу позицию - был утвержден норматив 0,92, по моему, парковочных места на одну квартиру. То есть, все новые дома, которые создаются, соответственно, нужны будут с другим количеством парковочных мест. Я думаю, что это уже во многом решит проблему в новостройках. Что касается тех домов, которые уже построены - безусловно, надо делать платные парковки или парковки, вынесенные на каких-то участках. А еще лучше, конечно, подземная парковка. Но подземные парковки, я понимаю, в любом случае будут стоить каких-то денег, и бесплатно этот вопрос не получится решить. Возможно, это нужно сделать за счет муниципальных бюджетных средств, если будет разработана региональная программа».

На данный момент парковочное пространство во дворах рассчитается но нормативу 8 мест на 10 квартир, рассказал депутат Псковского областного Собрания, руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак. Однако он отметил, что некоторые застройщики каким-то образом строят многоквартирные дома без необходимого количества парковочных мест, несмотря на то, что все нормативы прописаны законодательно.

«Сейчас уже научились каким-то образом обходить нужное количество парковочных мест, и я буду с этим разбираться и на контроле это держу. Мы с вами помним, что определенное время назад норма на парковку была на 10 квартир 2 машины. Сейчас 8 машин на 10 квартир. То есть это уже приближено к реальности. Так вот, некоторые застройщики, в частности, в районе улицы Завеличенской, каким-то образом умудряются обойти эти нормативы. Вот это плохо. Это, на мой взгляд, создает неудобства для наших граждан. Здесь мы тоже будем смотреть, хотя в законе все уже прописано».

Нужно проводить профилактические беседы с жителями многоквартирных домов по поводу того, что парковки около домов — это места для временного хранения машин, считает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Тогда дворы будут не так загружены и появятся дополнительные парковочные места. Он объяснил, что для более длительной стоянки существуют другие варианты.

«Если машина стоит с какими-то нарушениями правил дорожного движения или правил благоустройства, то данный автомобиль, действительно, может быть эвакуирован. Эти полномочия возложены либо на сотрудников ГИБДД, либо на управление городского хозяйства. То есть они должны выехать, определить то, что эта машина нарушает какие-то определенные правила. Составляется протокол об административном правонарушении, вызывается эвакуатор, машину отвозят на специализированную стоянку. Но в большей степени, я думаю, должна проходить профилактическая работа с владельцами транспортных средств, чтобы они понимали, что парковки, которые находятся у домов, - для временного хранения автомобиля. То есть это вечером люди приехали и уехали. А для более длительного хранения, чтобы собственники выбирали какие-то гаражи или парковки, которые находятся дальше от многоэтажных домов и не причиняют неудобства жителям. То есть, я думаю, что здесь должна проводиться профилактическая работа  именно с собственниками транспортных средств».

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, сейчас введен мораторий на штрафы за неправильную парковку, поэтому нарушителям выдается только рекомендация по недопущению таких нарушений. Однако вскоре в Пскове будет запущен пилотный проект «Ангел», с помощью которого будут фиксироваться нарушения правил парковки и накладываться штраф.

«Думаю, что большинство владельцев транспортных средств знают, что такое неправильная парковка, и прекрасно понимают, что парковать свои транспортные средства на зеленых территориях, на детских и спортивных площадках запрещено. Ранее за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках накладывался штраф. Однако после введения моратория на контрольно-надзорные мероприятия, нами выдаются исключительно рекомендации по недопущению данных нарушений. Однако никому не советую расслабляться, потому что благодаря Борису Андреевичу Елкину в ближайшее время нами будет осуществлена реализация пилотного проекта "Ангел" - с помощью программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации будут фиксироваться нарушения, и в большей части именно по парковке на зеленых зонах. После этой фиксации штраф будет вновь накладываться. Поэтому сейчас всех владельцев призываю к тому, чтобы всяческими методами пытались оставлять свои транспортные средства именно на законных парковках, и никоим образом не приковывали свои транспортные средства на озелененных территориях. Ранее в адрес контрольного управления, да и сейчас, поступает очень много обращений граждан именно на ненадлежащую парковку. Эта парковка в большей части, конечно, происходит во дворах, но также и на общественных территориях. Мы предпринимаем меры даже в виде рекомендаций. Некоторые эти рекомендации учитывают, некоторые никоим образом не реагируют. Но в ближайшее время, я думаю, ситуация немного изменится. Также сотрудники контрольного управления в ходе контрольных мероприятий без взаимодействия фиксируют нарушения по парковке и также пока направляют только рекомендации. Напоминаю, что в скором времени рекомендации будут заменяться на штрафы».

Проблема парковок в Пскове довольно острая, и многое еще предстоит сделать для решения этого вопроса. На данный момент законодательно при строительстве новых домов застройщики должны делать 90 парковочных мест на 100 квартир. Это уже большой прогресс в решении проблемы нехватки мест для стоянки во дворах.

Парковочные места можно организовать на придомовой территории — этот участок принадлежит собственникам многоквартирного дома. А значит, жильцы сами могут решать, каким будет их двор и как его благоустроить. Для этого есть три способа: через программу «Формирование комфортной городской среды», путем создания территориального общественного самоуправления, а также сделать дополнительные места за свой счет после общего собрания.

Анастасия Сливинская

Теги: #Дневной дозор #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 7638 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.06.2023, 17:100 Проблема парковок во дворах — есть ли решение? 14.06.2023, 16:400 Начался ремонт псковского «Пентагона» 14.06.2023, 12:190 Старый асфальт срезают на Октябрьском проспекте в Пскове 14.06.2023, 07:550 Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении к «ЭРА-ГЛОНАСС»
13.06.2023, 21:200 Правительство утвердило список новый нарушений на дороге, за которые будут штрафовать с 1 сентября 13.06.2023, 19:401 «Псковавтодор» заказал услуги по аренде средств фотовидеофиксации нарушений ПДД на 288 млн рублей 13.06.2023, 18:190 Два автомобиля столкнулись на Красноармейской набережной в Пскове 13.06.2023, 16:500 Движение автотранспорта ограничили на улице Печорской в Пскове
13.06.2023, 15:141 Более 20 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю 13.06.2023, 15:110 Госдума приняла закон об обязательном страховании пассажиров такси 13.06.2023, 13:141 Псковские полицейские задержали двух пьяных водителей из Петербурга 13.06.2023, 11:001 Мантуров поддержал идею возродить автомобильный бренд «Ока»
13.06.2023, 10:500 Неосторожность с огнем привела к возгоранию автомобиля Toyota в псковской деревне 13.06.2023, 10:230 Легковой автомобиль сбил опору освещения на улице Инженерной в Пскове. ФОТО 12.06.2023, 21:150 ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла произошло в Пскове 12.06.2023, 21:000 Автомобиль Audi врезался в дерево в Гдовском районе, пострадала пассажирка
12.06.2023, 19:181 «АвтоВАЗ» поделился планами по объему экспорта на 2023 и 2024 годы 12.06.2023, 16:430 «ГорДозор»: Перекрытый город. ВИДЕО 12.06.2023, 14:330 Рост цен на топливо в России объяснили снижением экспорта бензина 12.06.2023, 13:380 Водитель автомобиля Renault повредил бортовой камень и въехал в столб под Псковом
12.06.2023, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про перекрытие центральных улиц 12.06.2023, 09:190 Аналитики выявили предпочтения россиян при покупке автомобиля на вторичном рынке 11.06.2023, 22:140 Женщина без прав на «Жигулях» угодила в кювет в Новоржевском районе, пострадали два человека 10.06.2023, 10:380 За что водителя могут лишить прав, объяснили эксперты
10.06.2023, 09:191 Движение транспорта ограничат в Пскове 10 июня 09.06.2023, 23:110 Ремонт трёх участков дороги Остров - Новоржев завершили раньше срока 09.06.2023, 22:240 Продолжается ремонт трассы Псков – Кислово – Палкино. ФОТО 09.06.2023, 20:410 Три автомобиля столкнулись на улице Гражданской в Пскове
09.06.2023, 19:101 Лесовоз опрокинулся на дороге в Псковской области. ФОТО 09.06.2023, 17:100 Полис ОСАГО может стать необязательным при регистрации смены владельца автомобиля 09.06.2023, 16:350 Ремонт дорог в Пскове вносит изменения в схему движения автотранспорта 09.06.2023, 11:475 Hummer попал в ДТП на площади Победы в Пскове
09.06.2023, 09:342 Архитектурная подсветка появилась на Троицком мосту в Пскове 09.06.2023, 09:250 Автокран протаранил легковой автомобиль в Пскове. ФОТО 08.06.2023, 22:000 «АвтоВАЗ» начал продажи своей последней модели Lada Granta 08.06.2023, 18:040 Автомобиль вылетел в кювет под Псковом
08.06.2023, 15:570 Материалы по факту ночного наезда на пешехода на Рижском проспекте в Пскове переданы следователям 08.06.2023, 12:450 Водитель мопеда врезался в автомобиль в Пскове и попал в детскую областную больницу. ФОТО 07.06.2023, 21:350 Акцию «Безопасные каникулы» провели в Жижицкой средней школе 07.06.2023, 21:200 Как будут работать экзаменационные подразделения Госавтоинспекции в праздничные дни, рассказали псковичам
07.06.2023, 19:000 Когда можно не исчислять транспортный налог, объяснили псковичам 07.06.2023, 18:300 Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в Пскове 07.06.2023, 18:010 Пьяный пскович решил помочь знакомому и угнал автомобиль 07.06.2023, 18:000 Станислав Стармолотов о ремонте дорог Псковской области в 2023 году
07.06.2023, 15:450 Мужчина угнал машину в Кунье и попал под суд 07.06.2023, 13:160 Ремонт дорог продолжают в Псковском районе 07.06.2023, 12:304 Новая Яна Фабрициуса 07.06.2023, 11:490 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в псковской Середке 
07.06.2023, 11:370 Автобусные остановки в Пскове убирают сотрудники ООО «СитиИнвестГрупп» 07.06.2023, 11:200 В отношении сбившего лося под Псковом водителя возбудили дело 07.06.2023, 11:022 Лосю оторвало ногу из-за наезда автомобиля под Псковом. ВИДЕО 07.06.2023, 10:070 Асфальт начали укладывать на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове
07.06.2023, 09:050 Водитель автомобиля Hyundai пострадал в ДТП в Локнянском районе 06.06.2023, 21:050 Участок дороги Изборск – Палкино – Остров перекроют 11 июня из-за велогонки 06.06.2023, 20:030 Причину подтоплений улицы Николая Васильева выявили в Пскове 06.06.2023, 14:180 В Псковском районе ремонтируют участок дороги Быстроникольское — Черская
06.06.2023, 13:241 Борис Елкин о ремонте псковских дорог и моста Александра Невского 06.06.2023, 11:090 Асфальт на улице Ветряной меняют в Пскове 06.06.2023, 10:490 Светофоры на перекрестке улиц Труда и Звездной в Пскове не работают второй день 05.06.2023, 17:016 Девушка за рулем Peugeot сбила женщину на Завеличье. ВИДЕО
05.06.2023, 11:040 УАЗ «Патриот» загорелся на Октябрьском проспекте в Пскове 05.06.2023, 10:330 Утята перешли дорогу по «зебре» в Пушкинских Горах. ВИДЕО 04.06.2023, 12:173 ГИБДД призывает псковичей носить на одежде светоотражатели 03.06.2023, 11:450 В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин
02.06.2023, 17:131 Автомобили столкнулись на Четырех углах и мосту имени 50-летия Октября в Пскове 02.06.2023, 14:571 Проезжую часть улицы Труда начали асфальтировать в Пскове. ФОТО 02.06.2023, 14:080 Следственный комитет РФ возбудил дело по факту наезда автомобиля на полицейского в Пскове 02.06.2023, 12:200 Дорога для «чайников»
02.06.2023, 08:353 Опасное вождение на Октябрьском проспекте обсуждают псковичи в Сети 01.06.2023, 22:221 Еще 15 км трассы Великие Луки – Усвяты отремонтируют в этом году по нацпроекту 01.06.2023, 21:450 Профилактическую беседу провел полицейский в моглинской школе 01.06.2023, 20:100 Движение транспорта по участку 2-й Песочной улицы закроют в Пскове с 5 по 16 июня
01.06.2023, 12:360 Михаил Ведерников о Северном обходе Пскова: Проект будет реализован, опасений нет 01.06.2023, 11:290 Жительница Великих Лук в очередной раз попалась полиции пьяной за рулем 01.06.2023, 09:460 Пенсионерка на «Жигули» улетела в кювет в Себежском районе и получила черепно-мозговую травму 01.06.2023, 07:560 Пьяный водитель с голым торсом сбил полицейского в Пскове. ФОТО
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.