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Проблема парковок во дворах — есть ли решение?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему парковок во дворах. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Проблема парковочных пространств остается актуальной для псковских дворов. Многие микрорайоны в Пскове строились в 80-е годы, тогда на пару подъездов многоквартирного дома приходилось по одному автомобилю. Поэтому на парковку во дворах мест практически не планировали. Со временем ситуация изменилась, люди начали активнее приобретать автомобили. Естественно, парковочных мест сейчас катастрофически не хватает, и эта проблема влечет за собой множество других.

По идее, для стоянки можно использовать гаражи, но их в городе не хватает для всех желающих. Платные парковки тоже есть не везде, а там, где они есть, псковичи не торопятся платить за парковочные места. В результате - горожане часто оставляют автомобили на зеленых зонах, вплотную к подъездам или детским площадкам. При этом автохлам, местами сросшийся с асфальтом, годами загромождает придворовые территории и только усугубляет проблему нехватки парковочных мест.

Реально ли навести порядок с парковкой в псковских дворах? Что для этого необходимо? Помогут ли штрафы за парковку на зеленой зоне и борьба с автохламом во дворах? Нужно ли изменить нормативы застройки, чтобы во дворах заранее проектировали необходимое количество парковочных мест? Или есть возможность перезонировать уже существующие дворы, сделав в них больше парковочных мест? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

С точки зрения градостроения, существует два способа решения проблемы нехватки парковочных мест, объясняет бывший главный архитектор Пскова Сергей Кондратьев. Более легкий путь — реконструкция дворов под необходимое количество парковочных мест, а более сложный — строительство подземных парковок или гаражей.

«Дело в том, что градостроительные решения есть всегда. Другое дело, бывают и легко-решаемые, бывают и трудно-решаемые. Если легко-решаемые, то это, конечно же, парковочные места. Нужно реконструировать дворы, выделять места и подходить к этому, как всегда, точно, скрупулезно просчитывать каждую ситуацию. Это легкое решение. А сложное решение это, конечно же, парковки в подземных частях дома, может быть, строительство парковочных мест в каких-то гаражах. Вот это более сложные решения. Поэтому тут нужно всегда смотреть штучно, каждый раз применительно к той или иной градостроительной ситуации».

По словам депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова, в новостройках уже решена проблема нехватки парковочных мест новыми градостроительными нормами: 90 мест на 100 квартир. Более того, он рассказал, какими тремя способами можно решить нехватку парковочных мест в старом жилом фонде.

«Действительно, проблема есть с парковочными местами. Она была создана градостроительными нормами проектирования еще в советское время. Норма парковочных мест была следующая - 21 парковочное место на 100 квартир. И так как благосостояние людей растет, количество машин возрастает, и возникает необходимость в большем количестве парковочных мест. Каким образом ее решить? С точки зрения законодателя, ее уже решили при строительстве новых домов. У нас 90 парковочных мест должны делать застройщики на 100 квартир. В старом фонде, который уже построен, есть несколько способов решения данного вопроса. Первое - это поделить парковочные места и через общее собрание сказать: "Здесь у нас будет столько парковочных мест". Сделать за свой счет. Либо за счет уменьшения зеленой зоны, либо крошкой, либо асфальтом. Это первый путь. Второй путь через программу "Городская среда". Надо заявиться, создать эскиз реконструкции своей дворовой территории и подать заявку в "Городскую среду". Там есть очередь. Финансирование данного мероприятия будет идти из федерального и регионального бюджета. Путь третий. Через создание ТОС. Сделать ТОС в своем дворе и также заявиться на участие в грантах, выиграть грант и сделать парковочные места. Грант у нас разыгрывается как в рамках муниципалитета, так и в рамках региона».

Также Григорий Стороненков поделился опытом решения проблемы нехватки парковочных мест в своем округе.

«Как решается у нас в округе? У нас в 2014 году был создан проект планировки части округа, где мы уже заложили количество парковочных мест, еще в то время. 68 парковочных мест на 100 квартир. И у нас уже с 2014 года все застройщики ориентируются на эту норму. Потом была изменена норма и на муниципальном уровне, и на региональном уровне. А все остальные дворы, которые нуждались в реконструкции, мы подали заявку в "Городскую среду", и 19 дворов с того времени сделали, увеличив количество парковочных мест во дворах. Некоторые дворы не захотели участвовать в городской среде. Сейчас созданы ТОСы, и они также работают над этим вопросом».

Около пяти лет назад был увеличен норматив количества парковочных мест на одну квартиру, таким образом улучшается ситуация с новостройками, утверждает заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, экс-сити менеджер Пскова Александр Братчиков.

«Проблема очень актуальна, проблема уже давно известна. Раньше был норматив при сдаче домов на одну квартиру порядка 0,25 парковочных места, потом в 2018-2019 годах совместно с Евгением Шапкиным, это главный архитектор Псковской области, мы прорабатываем вопрос по поводу увеличения количества парковочных мест на одну квартиру. И, соответственно, губернатор Михаил Юрьевич Ведерников вошел в нашу позицию - был утвержден норматив 0,92, по моему, парковочных места на одну квартиру. То есть, все новые дома, которые создаются, соответственно, нужны будут с другим количеством парковочных мест. Я думаю, что это уже во многом решит проблему в новостройках. Что касается тех домов, которые уже построены - безусловно, надо делать платные парковки или парковки, вынесенные на каких-то участках. А еще лучше, конечно, подземная парковка. Но подземные парковки, я понимаю, в любом случае будут стоить каких-то денег, и бесплатно этот вопрос не получится решить. Возможно, это нужно сделать за счет муниципальных бюджетных средств, если будет разработана региональная программа».

На данный момент парковочное пространство во дворах рассчитается но нормативу 8 мест на 10 квартир, рассказал депутат Псковского областного Собрания, руководитель строительной компании «Монолит» Олег Брячак. Однако он отметил, что некоторые застройщики каким-то образом строят многоквартирные дома без необходимого количества парковочных мест, несмотря на то, что все нормативы прописаны законодательно.

«Сейчас уже научились каким-то образом обходить нужное количество парковочных мест, и я буду с этим разбираться и на контроле это держу. Мы с вами помним, что определенное время назад норма на парковку была на 10 квартир 2 машины. Сейчас 8 машин на 10 квартир. То есть это уже приближено к реальности. Так вот, некоторые застройщики, в частности, в районе улицы Завеличенской, каким-то образом умудряются обойти эти нормативы. Вот это плохо. Это, на мой взгляд, создает неудобства для наших граждан. Здесь мы тоже будем смотреть, хотя в законе все уже прописано».

Нужно проводить профилактические беседы с жителями многоквартирных домов по поводу того, что парковки около домов — это места для временного хранения машин, считает директор управляющей компании «Микрорайон №2+» Дмитрий Гусаков. Тогда дворы будут не так загружены и появятся дополнительные парковочные места. Он объяснил, что для более длительной стоянки существуют другие варианты.

«Если машина стоит с какими-то нарушениями правил дорожного движения или правил благоустройства, то данный автомобиль, действительно, может быть эвакуирован. Эти полномочия возложены либо на сотрудников ГИБДД, либо на управление городского хозяйства. То есть они должны выехать, определить то, что эта машина нарушает какие-то определенные правила. Составляется протокол об административном правонарушении, вызывается эвакуатор, машину отвозят на специализированную стоянку. Но в большей степени, я думаю, должна проходить профилактическая работа с владельцами транспортных средств, чтобы они понимали, что парковки, которые находятся у домов, - для временного хранения автомобиля. То есть это вечером люди приехали и уехали. А для более длительного хранения, чтобы собственники выбирали какие-то гаражи или парковки, которые находятся дальше от многоэтажных домов и не причиняют неудобства жителям. То есть, я думаю, что здесь должна проводиться профилактическая работа именно с собственниками транспортных средств».

По словам начальника контрольного управления администрации Пскова Натальи Симоновой, сейчас введен мораторий на штрафы за неправильную парковку, поэтому нарушителям выдается только рекомендация по недопущению таких нарушений. Однако вскоре в Пскове будет запущен пилотный проект «Ангел», с помощью которого будут фиксироваться нарушения правил парковки и накладываться штраф.

«Думаю, что большинство владельцев транспортных средств знают, что такое неправильная парковка, и прекрасно понимают, что парковать свои транспортные средства на зеленых территориях, на детских и спортивных площадках запрещено. Ранее за проезд и стоянку транспортных средств на озелененных территориях, на детских и спортивных площадках накладывался штраф. Однако после введения моратория на контрольно-надзорные мероприятия, нами выдаются исключительно рекомендации по недопущению данных нарушений. Однако никому не советую расслабляться, потому что благодаря Борису Андреевичу Елкину в ближайшее время нами будет осуществлена реализация пилотного проекта "Ангел" - с помощью программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации будут фиксироваться нарушения, и в большей части именно по парковке на зеленых зонах. После этой фиксации штраф будет вновь накладываться. Поэтому сейчас всех владельцев призываю к тому, чтобы всяческими методами пытались оставлять свои транспортные средства именно на законных парковках, и никоим образом не приковывали свои транспортные средства на озелененных территориях. Ранее в адрес контрольного управления, да и сейчас, поступает очень много обращений граждан именно на ненадлежащую парковку. Эта парковка в большей части, конечно, происходит во дворах, но также и на общественных территориях. Мы предпринимаем меры даже в виде рекомендаций. Некоторые эти рекомендации учитывают, некоторые никоим образом не реагируют. Но в ближайшее время, я думаю, ситуация немного изменится. Также сотрудники контрольного управления в ходе контрольных мероприятий без взаимодействия фиксируют нарушения по парковке и также пока направляют только рекомендации. Напоминаю, что в скором времени рекомендации будут заменяться на штрафы».

Проблема парковок в Пскове довольно острая, и многое еще предстоит сделать для решения этого вопроса. На данный момент законодательно при строительстве новых домов застройщики должны делать 90 парковочных мест на 100 квартир. Это уже большой прогресс в решении проблемы нехватки мест для стоянки во дворах.

Парковочные места можно организовать на придомовой территории — этот участок принадлежит собственникам многоквартирного дома. А значит, жильцы сами могут решать, каким будет их двор и как его благоустроить. Для этого есть три способа: через программу «Формирование комфортной городской среды», путем создания территориального общественного самоуправления, а также сделать дополнительные места за свой счет после общего собрания.

Анастасия Сливинская