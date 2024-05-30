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В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева

В Пскове проведут ремонт проезда вдоль дома №1 по улице Киселева. Как сообщается в документах на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальная цена контракта составляет 8 млн 640 тысяч 884 рубля.

Подрядчик должен выполнить устройство покрытия площадью 1296,54 квадратных метра, устройство тротуара площадью 396,9 квадратных метра, регулировку высотного положения крышек 5 люков с подъемом на высоту до 10 см, замену 240 метров бортового камня.

Планируется срезка и планировка зеленой зоны, внесение растительной земли слоем 10 см и посев газонов на площади 882 квадратных метра.

Дата окончания выполнения работ: 16 декабря 2024 года.

Напомним, на улице Киселева строится школа на 525 мест.