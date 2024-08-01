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ГорДозор: Заторы вместо пробок, проблемы с уличным освещением и нюансы ремонтных работ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «ГорДозор», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 августа.

Ведущие Николай Мельков и Александр Елисеев обсудили потребность в лежачих полицейских у дамбы и в целом транспортную ситуацию после открытия парка аттракционов. Также они поговорили о проблемах уличного освещения и задались вопросом, что делать, если фонари не горят. В конце выпуска было уделено внимание текущим ремонтным работам улично-дорожной сети: что получается хорошо, а что не очень.