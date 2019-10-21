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Новым гендиректором «Псковпассажиравтотранса» станет Юрий Киргинцев - источник

Новым генеральным директором ГППО «Псковпассажиравтотранс» станет Юрий Киргинцев. Об этом сообщает анонимный Telegram-канал, который считается приближенным к региональной администрации.

Известно, что Юрию Киргинцеву 57 лет. Родился в Санкт-Петербурге. Окончил Высшую школу МВД, работал в частных и государственных структурах в транспортной и строительной сферах.

Также анонимный источник утверждает, что к предыдущему руководителю госпредприятия Александру Куренкову (работал в статусе и.о. гендиректора) у контролирующих органов возникло множество вопросов после проведенных проверок.