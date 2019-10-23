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Псковские власти намерены бороться с перевозчиками, осуществляющими регулярные маршруты под видом заказных

На сегодняшний день в Псковской области существует проблема осуществления перевозчиками регулярных маршрутов под видом заказных. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое заявление сегодня, 31 октября, на 36-й сессии Псковского областного Собрания депутатов в ходе парламентского часа, посвященного организации автомобильных пассажирских перевозок в регионе, сделал председатель областного комитета по транспорту и дородному хозяйству Борис Елкин.

«Продавая билеты по более низким ценам, формируя свои расписания за 5-10 минут до отправления автобусов регулярных маршрутов, данные перевозчики значительно снижают пассажиропоток регулярных перевозок по регулируемым тарифам. В качестве мест отправлений перевозчики выбирают территории, прилегающие к автовокзалам, железнодорожным вокзалам, торговым центрам, местам наибольшего скопления людей, которые не соответствуют требованиям безопасности», - рассказал чиновник.

Он сообщил, что комитетом разработан приказ, которым утверждается перечень мест на территориях муниципальных образований области, отправление из которых заказного транспортного средства более трех раз в течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с властями.

Подобная практика контроля перевозчиков, работающих по заказу, по его словам, уже введена во многих регионах Российской Федерации. «Данная мера направлена на обеспечение безопасности пассажиров, а также на исключение недобросовестной конкуренции со стороны автоперевозчиков», - заключил Борис Елкин.