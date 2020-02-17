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Псковский автобус №14т сменит номер и маршрут

У псковского автобуса №14т изменится номер и маршрут. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, 27 февраля такое решение приняли на заседании общественного совета при комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области, под руководством председателя комитета Бориса Елкина.

Заседание посвящено рассмотрению вопросов улучшения транспортной доступности Пскова и Псковского района.

Участники заседания решили, что вместо автобуса №14т будет ездить автобус №54, причем маршрут будет проходить через торгово-развлекательный комплекс «Фьорд Плаза», жилой комплекс «Европа» (остановка «Венская»), и сможет облегчить доставку до деревни Паклино Псковского района.

Маршрут собираются запустить в тестовом режиме. Планируется, что доставку до Паклино автобус будет осуществлять 3 - 4 раза в день, по утрам и вечерам.