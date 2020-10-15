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АвтоМир / Общественный транспорт

Михаил Ведерников призвал псковичей заявлять в полицию на людей без защитной маски

18.10.2020 10:58|ПсковКомментариев: 8

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников призвал жителей региона заявлять в полицию на пассажиров автобуса, не имеющих при себе защитных масок.

«Основное место распространеия коронавирусной инфекции, как ранее сообщила глава Роспотребнадзора, — общественный транспорт. По этой причине с 17 октября введен запрет на оказание транспортных услуг пасажирам без масок», - сказал глава региона, уточнив, что запрет касается общественного транспорта и такси.

«У каждого из вас есть право требовать от любого пассажира использовать маску, а в случае отказа - вызывать полицию для составления протокола. Нам нужно сфрмировать новую культуру поведения в местах массового скопления людей, и это абсолютная необходимость», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Теги: #общественный транспорт #автобусы #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 8Версия для печати
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