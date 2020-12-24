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Изменилась схема движения автобуса №138 «Псков-Торошинка»

Изменение внесено в схему движения автобуса маршрута № 138. Как сообщает сайт ГППО «Псковпассажиравтотрас», в связи с окончанием ремонта путепровода через Северный обход города Пскова на 2-ом км дороги Псков – Ваулино – Торошино изменяется схема движения автобуса маршрута №138 «Псков-Торошинка».

Автобус будет следовать по ранее действующему маршруту через остановки: Северная (в сторону Ваулино), Политехнический колледж и Мясокомбинат (в сторону ул. Рокоссовского).

Через остановку Сосново автобус следовать не будет.