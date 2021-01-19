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Массовое сокращение кондукторов не планируется - Борис Елкин

Массовое сокращение кондукторов в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс» не планируется. Об этом рассказал председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, переход на бескондукторную систему, действительно, происходит, но эта информация не совсем корректно преподносится в соцсетях, где участники обсуждения делают неверные выводы.

«Никто увольнять сокращать людей на предприятии на данный момент не собирается. Об этом даже не идет речи. Идет речь о переводе части маршрутов на бескондукторную систему. Но это именно те маршруты, где низкий пассажиропоток. Это пригород, это где-то в районах возможно, и городские малонаселенные, с точки зрения пассажиров, маршруты. Если мы говорим об основных маршрутах это, конечно, невозможно сделать. Кто же будет принимать плату? Водитель не сможет везти пассажиров и принимать плату единовременно», - прокомментировал Борис Елкин.

По его информации, на некоторых пригородных маршрутах Пскова убрали часть кондукторов, плату принимают водители. Это маршруты, которые стартуют с площадки на улице Рокоссовского или с вокзала и дальше практически без остановки следуют до места назначения.

Борис Елкин отметил, что кондукторов и сейчас не хватает, поэтому на предприятии продолжается прием и водителей, и кондукторов. Он не исключил, что в связи с появлением новых единиц техники на газовом топливе, возможно, придется часть персонала перепрофилировать.